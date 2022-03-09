Приставы Карелии выставили на торги машины и землю должников

В Карелии судебные приставы намерены реализовать на торгах несколько арестованных транспортных средств и земельный участок, принадлежащие должникам.

В Карелии судебные приставы намерены реализовать на торгах земельный участок, расположенный в Сортавале, в поселке Заозерный. Начальная цена лота - 600 тыс. рублей.

На торги выставлено несколько транспортных средств. «Renault Duster» 2013 года выпуска по начальной цене 495 тыс. 400 рублей; «Hyundai Solaris» 2011 года выпуска — за 331 тыс. 600 рублей; «Hyundai Grand Starex» 2009 года выпуска — за 300 тыс. рублей.

Также на торгах оказались фреза дорожная «WIRTGEN WA 1000 °C/A» 1990 года выпуска по начальной цене 1 млн 885 тыс. 800 рублей и специальный автокран «КАМАЗ» 2001 года выпуска — за 1 млн 130 тыс. 500 рублей.

Ранее сообщалось, что почти 4 миллиарда рублей в 2021 году взыскали с должников приставы Карелии.