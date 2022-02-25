890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
Назначен новый прокурор Петрозаводска
Сегодня 10:08

Почти 4 миллиарда рублей в 2021 году взыскали с должников приставы Карелии

Новости. Общество
14:08, 03 Марта 2022
фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

В УФССП республики подвели итоги прошедшего года.

В Карельском Управлении Федеральной службы судебных приставов в Петрозаводске состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления в 2021 году. На вопросы журналистов ответил начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Сергей Александрович Никулин.

По его словам, в 2021 году в УФССП Карелии было возбуждено 385 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 11 миллиардов рублей. Всего приставы взыскали с должников в Карелии 3 миллиарда 700 миллионов рублей.

При этом бюджеты всех уровней были пополнены на 89 миллионов рублей — такова сумма исполнительского сбора — а общая сумма фискальных платежей составила 826 тысяч рублей.

Арест накладывался в рамках более чем 1200 производств, было реализовано более 70 миллионов рублей за счет продажи имущества должников.

Также приставы активно разыскивали должников — 671 человек был найден, как и разыскиваемые 38 транспортных средств. При этом приставы задержали 79 человек, находящихся в розыске, в том числе 10 из них — за тяжкие преступления. Находящихся в розыске должники были переданы сотрудникам полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
25.02.2022, 14:21
Покинувший Карелию производитель мраморной говядины успел получить из бюджета почти 110 млн рублей

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»