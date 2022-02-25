Почти 4 миллиарда рублей в 2021 году взыскали с должников приставы Карелии

В УФССП республики подвели итоги прошедшего года.

В Карельском Управлении Федеральной службы судебных приставов в Петрозаводске состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления в 2021 году. На вопросы журналистов ответил начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Сергей Александрович Никулин.

По его словам, в 2021 году в УФССП Карелии было возбуждено 385 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 11 миллиардов рублей. Всего приставы взыскали с должников в Карелии 3 миллиарда 700 миллионов рублей.

При этом бюджеты всех уровней были пополнены на 89 миллионов рублей — такова сумма исполнительского сбора — а общая сумма фискальных платежей составила 826 тысяч рублей.

Арест накладывался в рамках более чем 1200 производств, было реализовано более 70 миллионов рублей за счет продажи имущества должников.

Также приставы активно разыскивали должников — 671 человек был найден, как и разыскиваемые 38 транспортных средств. При этом приставы задержали 79 человек, находящихся в розыске, в том числе 10 из них — за тяжкие преступления. Находящихся в розыске должники были переданы сотрудникам полиции.