Приставы с транспортной полицией проведут акцию "Должник" на ж/д вокзале Петрозаводска

Судебные приставы и сотрудники транспортной полиции проведут информационно-профилактическую акцию «Должник», сообщили в УФССП Карелии.

Акция "Должник" пройдет на железнодорожном вокзале в Петрозаводске 26 июля с 10.00 до 12.00 часов. Мероприятие, направленное на повышение уровня правовой грамотности населения и предоставление должникам максимума возможностей оплатить имеющиеся задолженности.

Во время проведения информационно-профилактической акции «Должник» жителям и гостям Петрозаводска будет предоставлена возможность в режиме онлайн узнать об имеющихся долгах или их отсутствии с помощью информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также получить консультацию у сотрудников транспортной полиции и судебных приставов по вопросам исполнительного производства, оплатить задолженность.

УФССП России по Республике Карелия настоятельно рекомендует гражданам во избежание принятия мер принудительного исполнения, проверить себя на наличие задолженности с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который доступен на официальном сайте Управления www.r10.fssp.gov.ru и своевременно оплатить имеющуюся задолженность, особенно в разгар отпускного сезона.