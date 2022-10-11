Приставы Карелии сдали 14 литров крови для роддомов

В УФССП Карелии вновь прошла благотворительная акция «Милосердие», сообщили в ведомстве.

Судебные приставы Карелии вновь провели донорскую акцию «Милосердие». В ней участвовали 34 сотрудника, в том числе судебные приставы Петрозаводска и Прионежского района. В общей сложности в мобильном пункте силовики сдали 14 литров крови.



Ее распределяют по родильным домам и другим медицинским учреждениям Петрозаводска, в том числе для плановых и экстренных операций. Кроме того, кровь приставов направят для лечения детей в гематологическом отделении Республиканской больницы.



Отметим, сотрудники УФССП Карелии проводят благотворительную акцию «Милосердие» с 2012 года. Более 20 приставов считаются кадровыми донорами, есть среди них почетные доноры России.







