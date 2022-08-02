Приставы сдали в полицию жителя Карелии, не желавшего ехать в колонию

В Медвежьегорском районе приставам пришлось искать местного жителя, не желавшего ехать в колонию отбывать наказание, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Медвежьегорского района был осужден за присвоение чужого имущества. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда он должен был приехать самостоятельно.

Осужденный к месту отбывания наказания не прибыл, поэтому его объявили в розыск. Судебные приставы в Повенце увидели мужчину, находящегося в розыске, задержали его и доставили в районный отдел полиции.

«При задержании гражданина физическую силу и специальные средства применять не пришлось», — сообщили приставы.