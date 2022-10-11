Приставы штрафовали власти Питкярантского района Карелии до тех пор, пока они не дали нуждающейся жилье

В Питкярантском районе приставы обеспечили крышу над головой женщине, нуждающейся в жилье, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району в июле было возбуждено исполнительное производство по решению суда в отношении администрации Питкярантского района о предоставлении жилья местной жительнице, нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено главе администрации. В установленный срок для добровольного исполнения требования не были исполнены. Тогда сотрудники службы оштрафовали администрацию района на 50 тысяч рублей и установили новый срок для исполнения решения суда.

Должник вновь не исполнил требование, поэтому судебный пристав назначил новый штраф — в размере 30 тысяч рублей.

После привлечения к административной ответственности власти района предоставили нуждающейся жилье социального найма.

Таким образом, решение суда было исполнено в полном объеме.