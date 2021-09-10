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Приставы вынудили бизнесмена заплатить долги, арестовав нежилое помещение в Петрозаводске

Новости. Общество
11:21, 15 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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Предприниматель сделал правильные выводы, сохранив свой бизнес, сообщили в УФССП.

В службе судебных приставов Петрозаводска находилось сводное производство о взыскании с одного из местных предпринимателей задолженности на сумму 685 тысяч рублей, половину которой составляли налоговые платежи.

Приставы выяснили, что должнику в Петрозаводске принадлежит нежилое помещение площадью порядка 150 кв. м., на территории которого осуществляется предпринимательская деятельность. На помещение был наложен арест и введен запрет на действия по регистрации.

Предприниматель сделал правильные выводы и оплатил все долги. Остаток задолженности был внесен на депозитный счет отделения судебных приставов.

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