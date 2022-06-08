Приставы забрали у жителя Карелии автомобиль за долги

В Костомукше судебные приставы арестовали автомобиль должника с последующей реализацией в счет долга, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Костомукше на исполнении находилось производство о взыскании кредиторской задолженности на сумму более 300 тысяч рублей за счет транспортного средства.

По информации ведомства, должнику сообщили, что из-за задолженности он может лишиться автомобиля, но кредит костомукшанин так и не выплатил.

«Поскольку должником мер по погашению задолженности принято не было, судебным приставом-исполнителем наложен арест на заложенное транспортное средство. Специалистом оценщиком арестованное имущество оценено в 390 тысяч рублей», — сообщили в УФССП Карелии.

В результате автомобиль продали, а вырученные деньги ушли на погашение долга по кредиту.