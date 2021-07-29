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Приставы запретили выезд из России ветерану Великой Отечественной войны

Новости. Общество
19:30, 30 Июля 2021
фото: © Вячеслав Нарский

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ФССП на шесть месяцев ограничила выезд из России ветерану ВОВ Розе Васильевой из-за неисполнения судебного решения.

Уже несколько лет требуют от 96-летней пенсионерки забрать со склада десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру «Юность», который возглавляла Васильева. Еще в 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре. Вещи приставы забрали на ответственное хранение и на несколько лет забыли о них. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сиделки Васильевой, освободить склад ФССП она не может из-за состояния здоровья — женщина перенесла инсульт. Помочь в транспортировке и хранении вещей ей некому.

Ранее ветерана оштрафовали на 20 тысяч, а в июне 2021 года вынесли постановление о запрете на выезд из страны.

«Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него в целях надлежащего исполнения», − указано в постановлении Дрогомиловского отдела судебных приставов.

Как отмечается в документе, если Васильева будет и дальше игнорировать требования, то санкции против нее продлят.

Ранее РИА Новости сообщало, что 9 мая 2021 года Следственный комитет начал проверку из-за публикации агенства о штрафе ветерану. О ее результатах ведомство не сообщало.

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