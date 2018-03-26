Приставы ждут должников в ГИБДД Карелии

Мероприятие "Должник" проходит в Петрозаводске, сообщили в городской Госавтоинспекции.

С 26 по 30 марта 2018 года Госавтоинспекция Петрозаводска совместно с УФССП России по г. Петрозаводску проводит профилактическое мероприятие по проверке граждан на наличие неоплаченной задолженности.

Мероприятия организованы сотрудниками управления федеральной службы судебных приставов в здании ГИБДД в Петрозаводске по адресу ул. Ленинградская, д.5, каб. 4.

Проверить наличие неоплаченных административных шрафов можно в будние дни и 14.00 до 17.00.

Напомним, за неуплату административного штрафа в срок предусмотрен административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Также узнать о наличии неоплаченных штрафов можно на портале госуслуг .