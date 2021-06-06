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Приз за креативную фигуру из пластиковых бутылок вручат на эко-форуме в Петрозаводске

Новости. Экономика
13:29, 07 Июня 2021
фото: © гостиница Cosmos

В столице Карелии пройдет региональный деловой форум «Экология и инклюзия: социальные идеи и цифровые решения».

9 июня в гостинице Cosmos состоится региональный деловой форум «Экология и инклюзия: социальные идеи и цифровые решения».

В рамках форума будет представлен стартап, который должен стимулировать раздельный сбор вторсырья. Это электронные контейнеры WinBin, управляемые со смартфона: специальное приложение фиксирует утилизованное вторсырье и начисляет пользователю баллы. Баллы потом можно обменять на различные бонусы у компаний партнеров.

В Петрозаводске первый такой контейнер установлен в гостинице Cosmos. На форуме организаторы продемонстрируют, как он работает, а также предлагают горожанам поучаствовать в конкурсе на самую интересную фигуру из пластиковых бутылок.

«Мы решили предложить жителям города не просто собрать вторсырье, но и включить фантазию, — рассказали организаторы форума. — Cобранную из пластиковых бутылок необычную и креативную фигуру надо принести в гостиницу Cosmos 9 июня, после чего утилизировать в контейнере WinBin. Авторам самой интересной инсталляции мы приготовили специальный приз. Конечно же, экологичный!».

Организаторы Форума — ПАО «МТС», Конкурс Social Idea, АФК «Система», Segezha Group, Cosmos Hotel Group, Благотворительный Фонд «Система», при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Карелия, Корпорации развития Республики Карелия, Администрации Главы Республики Карелия, образовательных учреждений и некоммерческих организаций региона.

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