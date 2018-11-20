"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть

О желании закрыть шоу на телеканале "Россия 1" заявили в Госдуме.

"Я считаю, что пора уже полностью отказаться от этого формата на главных каналах России. Их, по сути, через федеральный бюджет финансируют граждане страны. Любые передачи на них должны быть визиткой государства – а не то, что мы видим сейчас. Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть и забыть об этом формате как о страшном сне", – заявил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в интервью "Дни.ру".

Он убежден, что на федеральных телеканалах нужно демонстрировать больше детских программ и образовательных передач, духовно обогащать зрителей.

"А с этим позорищем пора заканчивать", – подвел итог эксперт.