"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть

Новости по теме
Загрузка...
О желании закрыть шоу на телеканале "Россия 1" заявили в Госдуме.
"Я считаю, что пора уже полностью отказаться от этого формата на главных каналах России. Их, по сути, через федеральный бюджет финансируют граждане страны. Любые передачи на них должны быть визиткой государства – а не то, что мы видим сейчас. Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть и забыть об этом формате как о страшном сне", – заявил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в интервью "Дни.ру".
Он убежден, что на федеральных телеканалах нужно демонстрировать больше детских программ и образовательных передач, духовно обогащать зрителей.
"А с этим позорищем пора заканчивать", – подвел итог эксперт.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
13.11.2018, 09:00
13.11.2018, 15:13
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
Аналитика
Сегодня 16:27
Обществоведение
Детский омбудсмен Карелии против оптимизации, но избегает публично излагать свою позицию.
19.11.2018 14:05
19.11.2018 10:09
16.11.2018 14:47
16.11.2018 14:04
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
19.11.2018 17:36
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии