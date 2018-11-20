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Новости. Общество
20:20, 20 Ноября 2018

"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть

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О желании закрыть шоу на телеканале "Россия 1" заявили в Госдуме.

"Я считаю, что пора уже полностью отказаться от этого формата на главных каналах России. Их, по сути, через федеральный бюджет финансируют граждане страны. Любые передачи на них должны быть визиткой государства – а не то, что мы видим сейчас. Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть и забыть об этом формате как о страшном сне", – заявил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в интервью "Дни.ру".

Он убежден, что на федеральных телеканалах нужно демонстрировать больше детских программ и образовательных передач, духовно обогащать зрителей.

"А с этим позорищем пора заканчивать", – подвел итог эксперт.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-11-20 20:49:03
Мельком натыкался на его ежедневные сборища с целью ковыряния в говнище и блевотине. Это какую же надо иметь стойкость и отсутствие рвотных рефлексов, чтобы обсасывать перипетии, выдуманные и настоящие, всяких фриков, ублюдков, б...й и прочего биологического мусора ?
С азартом, с огоньком и даже неподдельным интересом, в самое лучшее время, с многомиллионной аудиторией, с анонсами и настойчивой рекламой. Это даже не Содом и Гоморра, это нечто поотвратней. Говорят, подобные балаганы особенно расцветают перед большими потрясениями и катастрофами. Скорей бы уж что ли, господь, жги, тут не о чем жалеть.
Иван Иванович
2018-11-20 20:45:57
Депутаты очнулись? У нас пора закрыть и пустое тявканьё на США,Запад,Украину,"соловьиного помёта",да и "Время покажет" и другие программы, отвлекающие народ от настоящих проблем и бед в нашем обществе, только на ОТР ещё и можно услышать и увидеть наши беды ,а их миллионы....
А всякие ДНК и разборки со скандалами: "кто кому сунул и не вынул",просто достали уже....
Гость
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