Проблемы троллейбусного управления Петрозаводска обсудят на открытой планерке в мэрии

Глава столицы Карелии Владимир Любарский анонсировал тему очередного пленарного совещания в администрации города.

По слова мэра Петрозаводска, он по-прежнему получает немало обращений о работе общественного транспорта.

«Сегодня многие горожане интересуются у меня ситуацией на предприятии „Городской транспорт“. Действительно, проблем в троллейбусном управлении много — подробно поговорим о них в понедельник на очередной открытой планерке. С докладом выступит и на вопросы ответит руководитель предприятия Виктор Клещёв», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Ранее Петросовет принял решение о ценах на билеты в троллейбусах.