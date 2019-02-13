Продавать алкоголь теперь будут в 10 метрах от школ

Новости по теме
Загрузка...
Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления, согласно которому предлагается разрешить торговлю алкоголем на расстоянии не более 10 метров от школ, больниц и других социальных объектов.
Согласно документу, региональные органы власти не смогут устанавливать ограничения более чем в 50 метров.
По мнению министерства, новшество позволит избавить торговлю от существующего барьера.
Сегодня местные власти могут самостоятельно принимать решение о размерах "радиуса трезвости". Поэтому в ряде муниципалитетов отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются "запредельные", отметили в Минпромторге.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.02.2019, 14:08
08.02.2019, 21:30
06.02.2019, 11:12
06.02.2019, 14:45
11.02.2019, 16:45
Аналитика
12.02.2019 13:57
Обществоведение
Обвиняемый в получении взяток на миллионы рублей бывший замначальника Управления автомобильных дорог Карелии Игорь Новокшонов рассказал, что толкнуло его на коррупционные преступления.
12.02.2019 09:50
11.02.2019 11:36
11.02.2019 11:20
08.02.2019 14:56
Чтиво
12.02.2019 12:09
Частная жизнь
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
Медиа
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии