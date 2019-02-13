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Новости. Общество
16:50, 13 Февраля 2019
фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Продавать алкоголь теперь будут в 10 метрах от школ

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Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления, согласно которому предлагается разрешить торговлю алкоголем на расстоянии не более 10 метров от школ, больниц и других социальных объектов.

Согласно документу, региональные органы власти не смогут устанавливать ограничения более чем в 50 метров.

По мнению министерства, новшество позволит избавить торговлю от существующего барьера.

Сегодня местные власти могут самостоятельно принимать решение о размерах "радиуса трезвости". Поэтому в ряде муниципалитетов отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются "запредельные", отметили в Минпромторге.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Мизантроп
2019-02-13 21:12:02

zanoza. В Мухосранске не знаю. А в масштабах ЭТОЙ страны - Нарышкин. Выручка упала в ходе эксперимента.
amez
2019-02-13 20:11:51
НЕ БОЛЕЕ 10 метров это: 1,2,3....9 метров - вы (редакторы) читаете что цитируете? Неужто и в первоисточнике (проекте Минторговли) так же написано???
credo
2019-02-13 19:56:20
Если "на расстоянии не более 10 метров от...", то это до 10 метров, а не от 10 метров.
Grek
2019-02-13 19:50:36
Так все и понятно . Пенсионный возраст и НДС повысили , Цены растут ,уровень жизни людей упал . Вот и решили народ спаивать , да в ларьках кормить , чтобы о жизни и политике не думали , воровать не мешали . .
помойное вЕдро
2019-02-13 19:27:09
А помните, как в эфире программы Момент истины" отчитали тогдашнего главу Петросовета Олега Фокина как раз-таки за разрешение продавать алкоголь на расстоянии 10 метров от школ? Его выставили злодеем и мерзавцем, цель которого - алкоголизация всей молодёжи Петрозаводска, обвинив в тайном сговоре с владельцем сети "Ленторг" и лоббировании его интересов...

А чьи интересы сейчас лоббирует Минпромторг? И почему так резко изменилось отношение к этому вопросу?

однозначно
2019-02-13 18:58:15
Так вкусно рассказываете, что даже захотелось сходить за 10 метров от дома.
Жуков
2019-02-13 18:07:21
Надо открыть точки продажи во всех министерствах и ведомствах, администрациях.
кир
2019-02-13 18:02:09
Смысла жизни у многих нет. Пьют люди, чтобы отогнать мысли о неизбежной смерти. К богу не пришли, наукой и литературой не обременены. Ну что делать? Может вы знаете? А я - нет.
Неравнодушный
2019-02-13 17:58:09
Зажатые вы все какие-то, жалкие! Без стакана водки или вина никак не можете прочувствовать всю радость бытия.

охренели
2019-02-13 17:57:19
На детках можно не хило заработать. Спасать деток власть точно не будет.
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