Продавать алкоголь теперь будут в 10 метрах от школ

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления, согласно которому предлагается разрешить торговлю алкоголем на расстоянии не более 10 метров от школ, больниц и других социальных объектов.

Согласно документу, региональные органы власти не смогут устанавливать ограничения более чем в 50 метров.

По мнению министерства, новшество позволит избавить торговлю от существующего барьера.

Сегодня местные власти могут самостоятельно принимать решение о размерах "радиуса трезвости". Поэтому в ряде муниципалитетов отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются "запредельные", отметили в Минпромторге.

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