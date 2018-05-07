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Новости. Экономика
09:52, 07 Мая 2018

Продажи третьего этапа строительства жилого комплекса "Иволга" на Древлянке набирают обороты

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Жилой комплекс "Иволга", расположенный на бульваре Интернационалистов в сердце Древлянки, уже успел порадовать жителей города своей яркостью и оборудованной территорией.

Строительная компания Баренц Групп оценила потенциал района и предлагает к резервированию и покупке квартиры в третьем этапе строительства жилого комплекса "Иволга". Вокруг дома также планируется рассадка сосен и лиственных деревьев. Детская площадка обязательно будет освещена со всех сторон. Парковочных мест хватит для каждого, придомовая территория позволяет разместить большое количество автомобилей.

В самих домах оборудованы большие колясочные, удобные бесшумные лифты KONE, а дизайнерская отделка будет радовать жителей дома каждый день. Планировки квартир проектировались с учетом интереса клиентов от 28 до 80 кв. м. Каждый найдет для себя идеальный вариант дома. Строительная компания Баренц Групп также не забывает про полюбившиеся всеми "евродвушки", которых в новой очереди запланировано большое количество. Высота потолков в квартирах - 2,7 метра, а по полу произведена горизонтально-лучевая разводка системы отопления.

Инфраструктура рядом с комплексом полностью организована для комфортной жизни. Около дома есть тренажерный зал, бассейн и лыжная траса. Сегодня можно с точностью сказать, что ЖК "Иволга" это действительно комплекс, который построен для активных людей.

Помимо спортивных организаций в шаговой доступности с комплексом детские учреждения:

- детские сады № 118, 19, 121, частный детский сад;

- школы № 46, Академический лицей.

Также рядом много магазинов ("Дикси", "Спар", "Семья", "Магнит") и аптек.

Ждем вас в нашем новом офисе продаж ЖК "Иволга" на Древлянке по адресу: бульвар Интернационалистов, д. 8. Телефон 331-331.

Или по адресу: пр. Карла Маркса 1А. Также информацию можно найти на сайте компании или в социальных сетях Баренц Групп в VK и  Баренц Групп в instagram.

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