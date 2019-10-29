Продажу автомобилей под известным брендом автотехцентров СТК запретили в Петрозаводске

Антимонопольная служба Карелии запретила одному из автосалонов Петрозаводска использоваться бренд, под которым работала известная сеть дилерских центров СТК, развалившаяся в 2017 году.

Это следует из решения комиссии Карельского УФАС России, которая рассмотрела жалобу на действия предпринимателям, решившего использовать товарный знак СТК.

С февраля 2019 года в Петрозаводске работает автосалон под названием «СТК1-Центр», который использует логотип бывшей сети автодилеров СТК. Новый автосалон открылся в одном из зданий на Шуйском шоссе, где до 2017 года размещалась "империя" знаменитой в прошлом компании.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что этот товарный знак принадлежит петербургской фирме, тоже торгующей автомобилями.

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