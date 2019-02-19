Продюсер "Орла и решки" обвинила ведущую во лжи

Продюсер Нателла Крапивина назвала ложью заявление телеведущей Жанны Бадоевой о том, что она якобы создала формат шоу.

По словам Крапивиной, многих людей, знакомых с реальным положением дел, вывело из себя интервью Бадоевой в телепередаче "Вечерний Ургант". 15 февраля в эфире Первого канала ведущая заявила, что является автором идеи "Орла и решки", пишет Lenta.ru.

"Жанна ничего об этом не знает, потому что Жанна никогда не принимала участие в создании "Орла и решки", а была всего-навсего приглашенной ведущей", – заявила Крапивина.

Настоящими авторами проекта продюсер назвала Елену и Евгения Синельниковых, которые предложили ей сценарий, где была идея подбрасывания монетки ведущими. Она уточнила, что это был один из множества предложенных ими синопсисов, в который она согласилась вложиться. Идеи, поступавшие от Бадоевой до создания проекта, Крапивина назвала бесперспективными.

Уход Бадоевой из шоу Крапивина назвала положительным эпизодом в его истории. Она обратила внимание на то, что программа подарила шоу-бизнесу целую плеяду талантливых ведущих.