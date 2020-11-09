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09.11.2020 21:30

Продление моратория на проверки малого бизнеса получило одобрение в правительстве

Новости. Экономика
16:45, 10 Ноября 2020
фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Российское правительство одобрило проект федерального закона, который в том числе предполагает продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году.

Об этом говорится в размещенных на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 5 ноября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечается в документах.

Мораторий на плановые проверки был объявлен в марте. Как сообщает МЭР, за счет этого объемы контрольно-надзорной деятельности существенно сократились: в первом полугодии 2020 года было проведено на 46 % меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 года. В первые месяцы мораторий количество проверок достигло исторического минимума.

В Карелии после жалоб ряда предпринимателей были выявлены факты нарушения моратория на проведение проверок бизнеса со стороны надзорных органов.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-11-10 17:21:35
А что там проверять в этом малом бизнесе. Проверять надо крупный, который в офшорах сидит и налоги не платит казне.
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