Продление моратория на проверки малого бизнеса получило одобрение в правительстве

Российское правительство одобрило проект федерального закона, который в том числе предполагает продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году.

Об этом говорится в размещенных на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 5 ноября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечается в документах. Мораторий на плановые проверки был объявлен в марте. Как сообщает МЭР, за счет этого объемы контрольно-надзорной деятельности существенно сократились: в первом полугодии 2020 года было проведено на 46 % меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 года. В первые месяцы мораторий количество проверок достигло исторического минимума. В Карелии после жалоб ряда предпринимателей были выявлены факты нарушения моратория на проведение проверок бизнеса со стороны надзорных органов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".