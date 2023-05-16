Продукция из водорослей Карелии поступит на прилавки в июне (ФОТО)

В Карелии работает новое предприятие по переработке водорослей Белого моря, сообщили в Минсельхозе республики.

На площадке компании ООО «СИБИО» перерабатывают морские водоросли и делают продукты питания с добавлением черники, брусники, клюквы и морошки.



По словам директора предприятия Сергея Филина, водоросли обладают целым рядом профилактических и целебных свойств. Это связано с высоким содержанием в них биологически активных веществ, которые легко усваиваются: альгинатов, фукоиданов, макро- и микроэлементов и витаминов.



Кроме того, в беломорских водорослях содержание минеральных веществ достигает 43%, сообщили в карельском Минсельхозе. Тогда как в большинстве овощей их значительно меньше. Например, 10,4% в картофеле, 7,1% в моркови и 7,1% в помидорах.





Продукты из водорослей Белого моря выводят из организма тяжелые металлы и токсины; нормализуют работу пищеварительной системы, щитовидной железы, уровень сахара в крови; способствуют регуляции жирового обмена, снижению веса и уровня холестерина в крови; улучшают работу сердечно-сосудистой системы, состояние кожи, активируют иммунную систему.



Филин отметил, что продукция предприятия прошла государственную регистрацию, на предприятии работают над тем, чтобы получить знак «Сделано в Карелии». Ценность продукта доказана клиническими испытаниями.



Первая партия готова и поступит в продажу в июне этого года, добавили в министерстве.