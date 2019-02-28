Продукция заключенных колонии №9 получила знак "Сделано в Карелии"

Мясо кролика, получаемое в ИК-9, прошло сертификацию на использование товарного знака "Сделано в Карелии", сообщили в УФСИН Карелии.

Система добровольной сертификации "Сделано в Карелии" была зарегистрирована в апреле 2018 Товарный знак получило мясо кролика, которое изготавливают заключенные колонии №9.

Обладатели знака "Сделано в Карелии" получают определенные преференции в вопросах продвижения своей продукции на территории России и за рубежом.