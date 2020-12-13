Проект жилого комплекса на месте бывшей промзоны Петрозаводска поддержали на общественных слушаниях

Большинство участников публичных слушаний, прошедших сегодня в мэрии Петрозаводска, поддержали концепцию жилищной и социально-культурной застройки на месте бывшей промышленной зоны.

На обсуждение был вынесен проект изменений в Генеральном плане Петрозаводска, необходимых для такого строительства.

По словам одного из разработчиков концепции Дмитрия Ивасько, застройка планируется в рамках второго этапа международного проекта "Город у воды", над которым в 2011-2013 годах работали лучшие архитекторы Петрозаводска, специалисты из Финляндии и других стран Европы. Проект предусматривает ликвидацию промышленных зон вдоль прибрежной территории Онежского озера от поселка Соломенное до района Сайнаволок.

Обсуждавшаяся на публичных слушаниях концепция предполагает застройку территории бывшего завода ДСК в районе пересечения Соломенского шоссе и улицы Заводской.

По словам Ивасько, в центре застройки разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него – разновысотные жилые дома примерно на 4 тыс. квартир. Они будут расположены так, чтобы из каждой квартиры открывался вид на озеро. Вся застройка спланирована таким образом, чтобы каждый жилой квартал имел прямой выход к центральному парку. Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детских садов, благоустроенной прогулочной набережной, пирса и стоянки для яхт. По территории комплекса пройдет автодорога – "дублер" Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.

Согласно идеологии проекта "Город у воды", планируется не просто благоустройство этой территории, а создание новой среды обитания - культурной, общественной, с социально ориентированной среды, непосредственно связанной с акваторией Онежского озера, пояснил Ивасько.

Инвестировать в строительство собирается компания "Баренц групп", которая сейчас завершает реализацию первого этапа проекта "Город у воды" - строительство жилого комплекса "Курс" на набережной Варкауса.

На публичных слушаниях за поддержку концепции проголосовали 180 человек, против – 25.