Проезд по «зебре» на велосипеде обошелся молодому жителю Карелии в 800 рублей

В Медвежьегорске оштрафован на гарушение ПДД 19-летний велосипедист, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорске инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 19-летнего велосипедиста - молодой человек в нарушение требования ПДД пересек проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда.

За данное нарушение предусмотрен штраф 800 рублей.