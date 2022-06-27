Проезд по «зебре» на велосипеде обошелся молодому жителю Карелии в 800 рублей

В Медвежьегорске оштрафован на гарушение ПДД 19-летний велосипедист, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Медвежьегорске инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 19-летнего велосипедиста - молодой человек в нарушение требования ПДД пересек проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда.
За данное нарушение предусмотрен штраф 800 рублей.
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