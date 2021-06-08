Профильный комитет парламента Карелии рекомендовал назначить выборы нового депутатского корпуса на 19 сентября

Законодательное собрание республики рассмотрит вопрос о дате парламентских выборов на июньской сессии.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного собрания Карелии рекомендовал 9 июня республиканскому парламенту назначить дату выборов его нового депутатского корпуса на 19 сентября. Как пояснила коллегам председатель комитета Анна Лопаткина, по действующему законодательству решение о назначении даты парламентских выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до голосования, т.е. не ранее 10 июня и не позднее 20 июня.

Ближайшая сессия Законодательного собрания Карелии состоится 18 июня, поэтому вопрос о назначении даты выборов будет включен в повестку дня этого заседания. Напомним, выборы нового республиканского парламента приурочены к Единому дню голосования в стране, которым в нынешнем году определено 19 сентября. В этот день россияне будут выбирать новую Государственную Думу.