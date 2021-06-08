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Профильный комитет парламента Карелии рекомендовал назначить выборы нового депутатского корпуса на 19 сентября

Новости. Политика
10:32, 09 Июня 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Законодательное собрание республики рассмотрит вопрос о дате парламентских выборов на июньской сессии.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного собрания Карелии рекомендовал 9 июня республиканскому парламенту назначить дату выборов его нового депутатского корпуса на 19 сентября. Как пояснила коллегам председатель комитета Анна Лопаткина, по действующему законодательству решение о назначении даты парламентских выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до голосования, т.е. не ранее 10 июня и не позднее 20 июня.

Ближайшая сессия Законодательного собрания Карелии состоится 18 июня, поэтому вопрос о назначении даты выборов будет включен в повестку дня этого заседания. Напомним, выборы нового республиканского парламента приурочены к Единому дню голосования в стране, которым в нынешнем году определено 19 сентября. В этот день россияне будут выбирать новую Государственную Думу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-06-09 11:12:14
Поциенты новозначнутые, урбанисты вруноффнутые с утра уже истерят. Позавтракали, процадуры получили, давай скорей театрально ныть.
однозначно
2021-06-09 10:42:38
Яблочнутые больше туда не пролезут
юнипер95
2021-06-09 10:39:13
неожиданно, народ помнит пенсионную реформу
Гость
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