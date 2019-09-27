Профсоюз госслужащих выступил против сокращений чиновников

Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания России выступил против инициативы Минфина по сокращению числа госслужащих, так как это приведет к ухудшению условий труда остальных чиновников.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации независимых профсоюзов.

Глава профсоюза Николай Водянов в видеообращении на YouTube добавил, что инициатива Минфина выглядит сырой и недоработанной, так как никаких необходимых расчетов ведомство не предоставляет.

Что еще сказали в профсоюзе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".