Профсоюз госслужащих выступил против сокращений чиновников

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Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания России выступил против инициативы Минфина по сокращению числа госслужащих, так как это приведет к ухудшению условий труда остальных чиновников.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации независимых профсоюзов.
Глава профсоюза Николай Водянов в видеообращении на YouTube добавил, что инициатива Минфина выглядит сырой и недоработанной, так как никаких необходимых расчетов ведомство не предоставляет.
Что еще сказали в профсоюзе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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