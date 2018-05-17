Профсоюзный лидер работников госучреждений Карелии заявила о затяжном конфликте в мэрии Петрозаводска

Председатель профсоюза работников госучреждений Карелии Ирина Титова рассказала, как заммэра Петрозаводска Римма Ермоленко хотела уволить сотрудника мэрии Максима Мацкевича, который является лидером молодежного совета Союза организаций профсоюзов.

Как рассказала Ирина Титова на совещании в правительстве республики, ранее к замглавы Карелии Владимиру Любарскому обращались члены профсоюзной организации мэрии Петрозаводска "со своей бедой и со своими проблемами". Ее возглавляет сотрудник администрации Максим Мацкевич.

"У них уже третий год продолжается, а точнее с первого дня работы в администрации Риммы Евгеньевны Ермолинко. Она его (Мацкевича) позвала в кабинет и сказала: пиши заявление об увольнении, а не то я тебя уволю, так как есть недостатки. Сказать это человеку с огромным опытом и желанием работать, это просто не понятно", - сказала Ирина Титова.

Представитель профсоюза работников госучреждений также сказала, что создавать профсоюзные организации в госучреждениях становится все сложнее, а действующие – испытывают давление.