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Новости. Общество
16:34, 17 Мая 2018

Профсоюзный лидер работников госучреждений Карелии заявила о затяжном конфликте в мэрии Петрозаводска

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Председатель профсоюза работников госучреждений Карелии Ирина Титова рассказала, как заммэра Петрозаводска Римма Ермоленко хотела уволить сотрудника мэрии Максима Мацкевича, который является лидером молодежного совета Союза организаций профсоюзов.

Как рассказала Ирина Титова на совещании в правительстве республики, ранее к замглавы Карелии Владимиру Любарскому обращались члены профсоюзной организации мэрии Петрозаводска "со своей бедой и со своими проблемами". Ее возглавляет сотрудник администрации Максим Мацкевич.

"У них уже третий год продолжается, а точнее с первого дня работы в администрации Риммы Евгеньевны Ермолинко. Она его (Мацкевича) позвала в кабинет и сказала: пиши заявление об увольнении, а не то я тебя уволю, так как есть недостатки. Сказать это человеку с огромным опытом и желанием работать, это просто не понятно", - сказала Ирина Титова.

Представитель профсоюза работников госучреждений также сказала, что создавать профсоюзные организации в госучреждениях становится все сложнее, а действующие – испытывают давление.

 

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Комментарии

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хрясь
2018-05-17 18:14:05
Ай да Мацкевич! Ай да титовский сын! На днях гневаться изволил, грозился натравить профсоюз на мэрию, обещал войну до небес. И смотри-ка, подергал за нитки Титову, а та и рада стараться, услужила по первому зову. Вот какая отзывчивая, Ирина Титова! Большой души человек! Задушит врагов окаянных, недоросля к порядку призвавших. Ибо нет ничего для нее более ценного, чем с помощью профсоюзного закона работодателя растерзать. Даже если последний прав. Ведь платит Мацкевич копеечку, взносом зовущуюся. Да всячески вьется пред ней, поелику большему не учен, ленив, бестолков. Но! Недолго веревочке виться осталось...
мацкович
2018-05-17 17:47:55
Ермоленко надо подать в суд и на Титову, и на Мацкевича. За клевету, деловую репутацию и тп и тд. Если у Мацкевича есть доказательства - отобьется. Но, зная Римму Евгеньевну, не сомневаюсь, врет парень. А Титова всю эту бредь по углам разносит, как та беззубая старуха у Высоцкого. Причем, сама же не может найти ни одного аргумента в пользу ябедника о его профессиональных достижениях. А "желание работать", так оно не только у Мацкевича есть. Стыдно, Ирина Титова!
prof_union
2018-05-17 17:28:32
Титовой надо бы уже успокоиться и перестать размахивать транспарантом с рыжим клоуном. Да и всем остальным профсоюзным боссам пора знать свое место. Люди НЕ ХОТЯТ платить вам свои кровно заработанные. Перебьетесь. Толку от профсоюза никакого. Кормить вас нет никакого желания. О Мацкевиче слова доброго в Администрации никто не скажет. Работать не умеет. Чинушка!
лёха
2018-05-17 17:17:29
Ау, гражданка Титова! Вашего Мацкевича давно с мэрии поганой метелкой гнать надо было. Типичный бюрократ. Болтун и полный ноль. Вцепился в профсоюзную юбку. Никчемушник. И в молодежной политике был нулем голимым и в профсоюзах - ни о чем. Задумайтесь уже о вечном, хватит лизоблюда крышевать.
dgin
2018-05-17 16:40:22
Сколько ж вас председателей в профсоюзах окопалось , каждому по метле и в город на уборку , вот це дило было.
Гость
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