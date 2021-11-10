Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей

Объединение карельских профсоюзов продало правительству региона свою долю в уставном капитале ООО «Санаторий» «Марциальные воды».

Союз Совета профсоюзов Карелии сегодня, 10 ноября, принял решение о продаже правительству республики, которому принадлежит 51 процент в остановом капитале санатория, своей доли в 49 процентов. Стоимость сделки — 95,9 млн рублей. Именно в такую сумму одна из компаний оценили доля профсоюзов нынешним летом. Она устроила и правительство, и профсоюзную организацию.

По словам лидера карельских профсоюзов Ильи Косенкова, за 20 лет организация с «Марциальных вод» не получила практически не копейки. При этом за последние годы санаторий находился практически в предбанкротном состоянии, отметил Косенков.

«В тоже время правительство Карелии в течение последних двух лет серьезно субсидировало санаторий, рассматривались проекты по развитию санатория за счет бюджета в рамках федеральных программ, в том числе по линии министерства здравоохранения РФ. А мы как пятое колесо в телеге. Правительство готово привести средства, чтобы качество услуг выросло, а у профсоюзов нет таких возможностей. Исходя из этого стали думать, что делать с санаторием. Всего было два варианта. Первый состоял в том, что правительство докладывает деньги, наша доля превращается в 5 процентов, и мы как обычно ничего не зарабатываем. Второй вариант — мы реализуем свою долю правительственной стороне и эти деньги вкладываем в какие-то активы, которые будут приносить доход и будут направлены на профсоюзную деятельность. Сегодня подавляющим голосов членов Совета, которые приехали со всей республики, принято решение продать санаторий», — рассказал руководитель профсоюзного объединения Илья Косенков.

Профсоюзы и правительство договорились, что деньги переведут двумя траншами: один поступит на специальный профсоюзной организации в этом году, другой — в следующем. Как заверили членов Совета, средства в бюджете на эти цели заложены.

По словам Ильи Косенкова, вопрос о том, куда профсоюзы планируют потратить почти 96 миллионов, пока не обсуждается.

«Варианты есть. Люди приходят со своими предложениями. Возможно, приобретем какой-то другой дом отдыха и санаторий, где члены профсоюзов смогут отдыхать. Другой вариант — вложение в ценные бумаги, чтобы иметь постоянный доход. Возможно, какую-то небольшую сумму пустим на уставную деятельность. Но, повторюсь, эти вопросы будут обсуждаться весной, когда все деньги поступят на специальный счет. Мы будем комиссионно принимать решение о вложении средств во что-то», — признался лидер карельских профсоюзов.