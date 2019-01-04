Прогноз: В Карелии упадут темпы роста налога на прибыль предприятий

Налогооблагаемая прибыль организаций Карелии в 2019 году по прогнозу правительства республики вырастет лишь на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

В 2018 году налогооблагаемая прибыль оценивается в сумме 39,8 млрд. рублей. В 2019 году, исходя из складывающейся динамики и сценарных условий развития отдельных видов экономической деятельности, налогооблагаемая прибыль по базовому варианту прогнозируется в объеме 40 млрд рублей.

По целевому, более оптимистичному варианту налогооблагаемая прибыль вырастет, а по консервативному – сократится до 35 млрд рублей.

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