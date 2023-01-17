Прогнозы о дефиците новых иномарок в России не оправдались

Новые японские, корейские и европейские автомобили массового сегмента не исчезнут с российского рынка: у дилеров отработаны альтернативные каналы поставок.

Об этом сообщили РИА Новости опрошенные представители авторитейла.

«Говорить о полном исчезновении таких массовых автомобилей из российских автосалонов нельзя, на популярные модели есть спрос. Многие дилеры уже наладили альтернативные каналы поставок, хотя возить массовый сегмент по параллельному импорту менее выгодно, нежели премиальный», — рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отвечая на вопрос о массовых автобрендах, в частности, Renault, Kia, Hyundai и Toyota.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков также подтвердил РИА Новости, что тенденции к тому, что иномарки массового сегмента могут исчезнуть с рынка РФ, не наблюдается. В частности, по бренду Hyundai на складах еще находится достаточный запас всего модельного ряда, по разным моделям склад составляет 3-5 месяцев торговли.

«По марке Kia запасы автомобилей также находятся в достаточном количестве, их хватит еще на 4-5 месяцев. Плюс АГ „Авилон“ везет по параллельному импорту 250 автомобилей данного бренда, которые будут уже в феврале», — уточнил он.

В свою очередь директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец отметил, что складские запасы ранее официально поставленных автомобилей Hyundai и Kia заканчиваются.

«Но ввиду большего производства в мире данных брендов присутствует возможность восполнения складов за счет альтернативных каналов поставок. Компания „Рольф“ на сегодняшний день располагает более чем трехмесячным объемом продаж по обоим брендам. Уверен, что и в дальнейшем компания „Рольф“ сможет всегда удовлетворить спрос клиента», — сообщил он.

По словам гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, практически все ходовые модели автомобилей есть в наличии у дилера, однако дефицит сохраняется в сегментах «B» и «С». Он также уточнил, что на автомобильном рынке сформировалась нехватка седанов до 2 миллионов рублей.