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Проголосовать на выборах в Госдуму и Заксобрание Карелии можно из дома

Новости. Политика
14:00, 18 Сентября 2021

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Этим правом можно воспользоваться, если на участок не позволяет прийти состояние здоровья.

Людям, которые не могут по уважительным причинам прийти на избирательный участок, предоставляется возможность проголосовать на дому. Для это необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию, рассказали в Центризбиркоме Карелии. На дом к избирателям придут члены участковой избирательной комиссии (УИК) с переносным ящиком для голосования.

Для того, чтобы проголосовать на дому, необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации. Сделать это можно по телефону или в письменной форме. Просьбу можно передать через родственников, знакомых, социального работника, иных лиц. Заявления о голосовании на дому УИКи принимают до 14.00 19 сентября.

Уважительные причины:

– состояние здоровья;

– инвалидность;

– уход за больным человеком;

– уход за маленьким ребенком;

– иные обстоятельства (рассматриваются индивидуально).

Добавим, что голосование на дому организовано со всеми мерами санитарной безопасности. Избирателю надо будет предъявить паспорт (его можно показать в раскрытом виде на расстоянии), заполнить письменное заявление о возможности проголосовать вне избирательного участка. Избирателя также попросят указать номер и серию своего паспорта и поставить подпись о получении бюллетеня. Голосование проходит бесконтактным способом, члены УИК с ящиком для голосования, куда нужно будет опустить бюллетень, будут ожидать на лестничной клетке.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской Совет. Голосование проходит в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

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