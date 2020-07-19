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Программа формирования комфортной городской среды в Карелии профинансирована в первом полугодии всего на 7%

Новости. Экономика
10:42, 20 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Расходы республиканского бюджета на эти цели составили немногим более 16 миллионов рублей.

Министерство финансов Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о расходах регионального бюджета на реализацию государственных программ в первой половине нынешнего года. Согласно этих данным, наименьшую долю финансирования карельской казны в первом полугодии получила программа формирования в республике комфортной городской среды. При общем объеме запланированных ассигнований на указанный период в 237 миллионов рублей, расходы регионального бюджета на реализацию программы составили немногим более 16 миллионов, или около 7% от плана.

Не лучше обстоят дела и с финансированием программы этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов. В первом полугодии на ее реализацию было направлено всего 936 тысяч рублей, что составляет чуть более 7% запланированных средств.

В целом, доля финансирования государственных программ Карелии в первой половине нынешнего года оценивается в 37% от плана.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сержант
2020-07-20 12:01:17
А крику было!!!!!
Вы сначала всё сделайте,а потом в трубы дудите!
А то изо всех утюгов про "комфортную среду" орали, а на деле:- пшик!?!
zanoza
2020-07-20 11:40:25
Денег из федерального бюджетна не получили, вот и не профинансировали "программы".
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