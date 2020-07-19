Программа формирования комфортной городской среды в Карелии профинансирована в первом полугодии всего на 7%

Расходы республиканского бюджета на эти цели составили немногим более 16 миллионов рублей.

Министерство финансов Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о расходах регионального бюджета на реализацию государственных программ в первой половине нынешнего года. Согласно этих данным, наименьшую долю финансирования карельской казны в первом полугодии получила программа формирования в республике комфортной городской среды. При общем объеме запланированных ассигнований на указанный период в 237 миллионов рублей, расходы регионального бюджета на реализацию программы составили немногим более 16 миллионов, или около 7% от плана.

Не лучше обстоят дела и с финансированием программы этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного проживания коренных народов. В первом полугодии на ее реализацию было направлено всего 936 тысяч рублей, что составляет чуть более 7% запланированных средств.

В целом, доля финансирования государственных программ Карелии в первой половине нынешнего года оценивается в 37% от плана.