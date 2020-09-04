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Программа по увеличению доступа к мобильной связи и скоростному интернету начнет работать в Карелии

Новости. Экономика
10:23, 05 Сентября 2020
фото: © pixabay.com / StartupStockPhotos
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Призванная помочь небольшим населенным пунктам программа стартует со следующего года, сообщил на итоговом заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики Карелия глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

На заседании государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики Карелия 4 сентября выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, член одной из рабочих групп госкомиссии Максут Шадаев.

Как рассказал руководитель федерального министерства, со следующего года в Карелии начнется реализация большой программы по увеличению доступа к мобильной связи и мобильному интернету жителей населенных пунктов от 100 до 500 человек.

"В течение нескольких лет эта проблема будет решена", – отметил Максут Шадаев.

При этом за последние годы построено более 4 тысяч базовых станций, в основном, формата LTE, которые позволили пользоваться скоростным интернетом почти 90% жителей республики.

К концу следующего года к быстрому интернету по плану должны быть подключены 186 школ, 138 фельдшерско-акушерских пунктов, 61 пожарная часть подразделений МЧС и 47 объектов региональных органов власти и местного самоуправления.

Глава Минкомсвязи также напомнил о том, что в прошлом году республика перешла на цифровое телевещание, а региональный телеканал "Сампо ТВ 360°" начал работать в эфире федерального Общественного телевидения, став доступным практически для всех телезрителей Карелии.

В конце августа успешно прошла государственные испытания система вызова экстренных служб по номеру "112". В ближайшее время номер "112" будет доступен для всех граждан.

Развивается инфраструктура почтовой связи. В 17 отделениях проведена реконструкция зданий, в том числе отремонтирован фасад центрального почтового отделения в Петрозаводске, являющегося объектом культурного наследия. В следующем году будет завершена реставрация исторического здания почты в городе Сортавала.

"Работа будет продолжена с акцентом на развитие инфраструктуры мобильной связи, мобильного интернета, особенно в труднодоступных населенных пунктах", – резюмировал руководитель Минкомсвязи.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске возобновляются компьютерные курсы для пенсионеров.

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