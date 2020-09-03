В Петрозаводске возобновляются компьютерные курсы для пенсионеров

С 14 сентября в Петрозаводске возобновятся занятия для пенсионеров, желающих научиться пользоваться компьютером и возможностями интернета, сообщили в отделении пенсионного фонда.

Занятия будут проходить в учебных кабинетах кооперативного техникума Карелреспотребсоюза ежедневно по 4 часа в день в течение двух недель.

Учеба будет организована с соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Состав группы не будет превышать 10 человек. Рабочие места будут организованы с соблюдением социальной дистанции. На входе в кабинет будет производиться обработка рук антисептиком. В учебном классе также будет проводиться санитарная обработка поверхностей. В течение занятия пенсионеры смогут находиться без масок, однако передвигаться по техникуму нужно будет в маске.

Как и раньше, жители районов Карелии могут воспользоваться услугами общежития Карелреспотребсоюза по льготным условиям на период обучения.

Занятия проводятся бесплатно.

Заявления на зачисление на курсы можно подать в любой клиентской службе Пенсионного фонда либо в отделении Пенсионного фонда по Республике Карелия на ул. Кирова, 23.

В течение прошлого учебного года обучение компьютерной грамотности в Карелии прошли 1100 пенсионеров. Многие выпускники курсов впоследствии принимают участие в соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Главная цель программы – помочь научить людям старшего поколения освоить компьютер и интернет для того, чтобы научиться пользоваться пользоваться государственными услугами, в том числе услугами ПФР, в электронном виде, а также иными возможностями сети Интернет.