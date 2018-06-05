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Новости. Экономика
15:30, 05 Июня 2018

Программу по переселению завершат в Карелии до конца года

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Об этом сообщили в правительстве республики.

Как идет процесс переселения, обсудили в ходе всероссийской видеоконференции "О реализации региональных адресных программ по переселению граждан аварийного жилищного фонда".

На сегодняшний день общая площадь расселенного аварийного фонда в регионе составила более 94 тысячи квадратных метров, из ветхого жилья переехало более 5,5 тысяч человек. До конца этого года необходимо расселить 48,72 тысячи квадратных метров (в том числе 24,49 тысячи квадратных метров из ранее неучтенных многоквартирных домов). Об этом сообщил на конференции глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-06-05 18:44:54
А кто-нибудь из заказчиков и подрядчиков будет нести ответственность за качество домов? Или налоги народные можно использовать как в Кондопоге? Через 2 года дом начал разваливаться, а теперь говорят, что будут сносить : цена вопроса 35 млн. рубчиков! Господин Чепик в декабре месяце обещал разобраться, прошло уже 6 месяцев, а выводы где?
zanoza
2018-06-05 16:32:51
Молодец! Отрапортовал! Это у А. Парфенчикова хорошо получается! Но как-то верится с трудом,что до конца этого года люди из аварийного жилья будут переселены.Горький опыт показывает обратное.То дом построят криво и людей переселять нельзя,то и вовсе заморозят строительство из-за нехватки средств потому как во время проведения аукционов закладывают на строительство самые низкие цены,а реальная жизнь всё корректирует.
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