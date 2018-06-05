Программу по переселению завершат в Карелии до конца года

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Об этом сообщили в правительстве республики.
Как идет процесс переселения, обсудили в ходе всероссийской видеоконференции "О реализации региональных адресных программ по переселению граждан аварийного жилищного фонда".
На сегодняшний день общая площадь расселенного аварийного фонда в регионе составила более 94 тысячи квадратных метров, из ветхого жилья переехало более 5,5 тысяч человек. До конца этого года необходимо расселить 48,72 тысячи квадратных метров (в том числе 24,49 тысячи квадратных метров из ранее неучтенных многоквартирных домов). Об этом сообщил на конференции глава Карелии Артур Парфенчиков.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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