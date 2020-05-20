890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полицию Петрозаводска возглавит новый руководитель? 8
Сегодня 06:40
Жители района Карелии лишились сбережений после общения с мошенниками
20.05.2020 18:40
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 1
Сегодня 13:40
"Просто приезжать в гости на несколько дней сейчас недопустимо" 7
Сегодня 08:20

Прохладная погода ожидается в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 21 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на 22 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый.

Ночью будет 0, +2 градуса, днем потеплеет до +9.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, -3 градуса. Днем потеплеет до +13, у водоемов будет +3, +6 градусов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции

Аналитика

Сегодня 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 1
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 38
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

20.05.2020 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»