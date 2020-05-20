Прохладная погода ожидается в пятницу в Карелии

О погоде на 22 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый.
Ночью будет 0, +2 градуса, днем потеплеет до +9.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, -3 градуса. Днем потеплеет до +13, у водоемов будет +3, +6 градусов.
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