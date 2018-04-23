Прохладная погода сохранится завтра в Петрозаводске

Во вторник, 24 апреля, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем +4, +9.

По прогнозу Карельского ЦГМС, днем в западных районах республики возможен небольшой дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ночью южных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, -5, по восточным и южным районам местами до -10. Днем +4, +9, местами до +12 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью -2, -4, а днем +6, +8 градусов.