Прохладная погода сохранится завтра в Петрозаводске

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Во вторник, 24 апреля, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем +4, +9.
По прогнозу Карельского ЦГМС, днем в западных районах республики возможен небольшой дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер ночью южных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью 0, -5, по восточным и южным районам местами до -10. Днем +4, +9, местами до +12 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью -2, -4, а днем +6, +8 градусов.
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