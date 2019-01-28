Производителей обяжут устанавливать на смартфоны российские приложения

ФАС подготовила концепцию поправок к закону о связи, обязующего производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги софта.

На ввозимые в Россию смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры массой до 10 кг предлагается обязательно устанавливать отечественный браузер, антивирус, программы геопозиционирования (карты, навигатор) и мессенджер.

При этом будет запрещено создавать алгоритмы, позволяющие удалять предустановленное российское ПО. Контролировать исполнение требований будет Роскомнадзор.

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