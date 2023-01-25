Производители начали скрывать уменьшение объема молока в упаковках

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем.
Вместо надписи «1 литр» используется маркировка «1 килограмм».
В 2022 году такой продукции продавалось больше, чем годом ранее.
Как сообщает РБК, это следует из данных сервиса «Продажи.рф».
Для исследования спроса молочной продукции «Продажи.рф» использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года в сравнении с тем же периодом в 2021 году.
«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке. — РБК)», — полагают аналитики «Продажи.рф».
Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.
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