Производители техники пригрозили свернуть работу в России из-за санкций

В случае, если депутаты примут законопроект о наказании за соблюдение санкций, это может сказаться на производящих бытовую технику российских компаниях, а также их иностранных инвесторах.

Последние в таком случае могут в принципе уйти с рынка в России. Такое предупреждение в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину высказали представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), сообщает РБК.

Документ, предполагающий введение уголовной ответственности за помощь во введении санкций против России, депутаты внесли в нижнюю палату парламента в мае. Документ также предусматривает введение ответственности за соблюдение на территории России условий наложенных в рамках санкций ограничений. 15 мая эта инициатива уже была одобрена Госдумой в первом чтении.

Принятие такого законопроекта в нынешней редакции, как говорится в письме Володину ассоциации РАТЭК, «приведет к серьезному ухудшению положения как иностранных инвесторов, так и российских компаний». Следствием этого, как пригрозили авторы послания, может стать «сворачивание деятельности» этих организаций в России, что в конечном итоге обернется для страны «сокращением инвестиций, потерей рабочих мест и ухудшением конкурентной среды». В связи с этим представители РАТЭК попросили Володина отложить принятие этого законопроекта. Письмо подписано президентом ассоциации Александром Онищуком.

Ранее против этой инициативы высказался глава ВТБ Андрей Костин. «И я, и [Виктор] Вексельберг — мы считаем, что это несет дальнейший ущерб российской экономике», — говорил он 16 мая. После этого в тот же день нижняя палата парламента допустила, что документ может быть доработан. Дополнительные консультации депутатам по этому поводу, как рассказывал РБК один из авторов законопроекта Андрей Исаев, предложил провести Володин. Такое решение, по информации собеседника РБК, было принято после обращения в Думу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 17 мая второе чтение законопроекта о наказании за санкции было отложено.