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Новости. Общество
10:07, 26 Июля 2018

Производителям из регионов РФ в Карелии предлагают открыть торговые точки на льготных условиях

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АО "Корпорация развития Республики Карелия" предоставит на льготных условиях торговые площади для товаропроизводителей из других регионов в обмен на аналогичные льготы для карельских предприятий в субъектах Федерации.

Об этом сообщил генеральный директор "Корпорации развития" Юрий Савельев на региональной инвестиционной конференции в Великом Новгороде.

"На базе одного из имущественных комплексов, который Корпорации передается, мы создаем торгово-презентационную галерею производителей из других регионов, где мы приглашаем производителей на условиях льготной аренды либо бесплатно занять эти торговые площади для реализации своей продукции. Соответственно, нашим губернатором сейчас направлены обращения 34 губернаторам с предложением ответного такого же хода – предоставление на территории столицы конкретного субъекта (Федерации) каких-то небольших торговых площадей для нашего торгового оператора", - сказал Савельев.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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dgin
2018-07-26 10:28:10
Петрозаводск уже превратился в сплошные торговые точки , без всяких льготных условий . Торгуют как ходят на улицах и кто хочет ,даже на пр.Ленина и то умудряются. ..И всем по барабану . Чем торгуют и откуда овощи и фрукты не знает никто , даже продавцы . Жуть полная .
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