Производство табака и кальянных смесей впервые запустят в Карелии

Первое в Карелии производство кальянных смесей и других табачных изделий заработает в марте 2021 года.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев на сегодняшнем совещании правительства, посвященном перспективам Лахденпохского района.

Производство табачных изделий будет запущено в этом районе.

"Уже в марте будет выпуск продукции до 30 тонн в месяц. Заключены предварительные контракты на поставку этой продукции в Индию... Инвестором планируется реализовать еще 360 млн рублей инвестиций и довести выпуск до 300 тонн табачной продукции в месяц", - сказал Ермолаев.

По слова вице-премьера правительства Дмитрия Родионова, компания будет производить, в основном, кальянные смеси на экспорт.

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