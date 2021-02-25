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Производство табака и кальянных смесей впервые запустят в Карелии

Новости. Экономика
13:00, 26 Февраля 2021
фото: pixabay
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Первое в Карелии производство кальянных смесей и других табачных изделий заработает в марте 2021 года.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев на сегодняшнем совещании правительства, посвященном перспективам Лахденпохского района.

Производство табачных изделий будет запущено в этом районе.

"Уже в марте будет выпуск продукции до 30 тонн в месяц. Заключены предварительные контракты на поставку этой продукции в Индию... Инвестором планируется реализовать еще 360 млн рублей инвестиций и довести выпуск до 300 тонн табачной продукции в месяц", - сказал Ермолаев.

По слова вице-премьера правительства Дмитрия Родионова, компания будет производить, в основном, кальянные смеси на экспорт.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2021-02-26 13:56:06
Из сосновых шишек, что-ли, смеси эти будут.....
Или все-же ЕЛЬ?
кир
2021-02-26 13:14:43
Совсем сдурели, - сказал мой кот.
Гость
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