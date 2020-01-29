Прокуратура Карелии лишила прав больного водителя грузовика в Костомукше

Костомукшанина лишили водительского удостоверения категорий "В" и "С" из-за серьезного заболевания, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении с заболеванием "эпилепсия", обладает удостоверением на право управления автотранспортными средствами категории "В" и "С".

Прокурор города обратился в Костомукшский городской суд с административным иском с требованием о прекращении права управления транспортными средствами, так как наличие у гражданина данного заболевания в силу закона является медицинским противопоказанием к управлению транспортом.

Более того, управление транспортными средствами при наличии этого заболевания представляет повышенную опасность как для самого водителя, так и для иных участников дорожного движения.

Судом административный иск прокурора удовлетворен, действие права на управление транспортными средствами у лица, имеющего заболевание, прекращено.