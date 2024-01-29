Прокуратура Карелии постановила оштрафовать организацию на 10 млн рублей за коррупцию

В суде продолжают рассматривать уголовное дело о взятках.

Прокуратура Карелии провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

В период с 2015 года по 2022 год представители ООО «ДИЕТГРУПП» передали должностному лицу регионального учреждения здравоохранения денежное вознаграждение за возможность использования при организации лечебного питания более дешевых продуктов и отклонение жалоб пациентов больницы на качество пищи. Общая сумма вознаграждения составила более 1,2 млн рублей.

Прокуратура региона возбудила дело об административном нарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого компания была оштрафована на 10 млн рублей. По ходатайству прокурора республики на имущество организации наложили арест.

В отношении взяткополучателя в суде рассматривается уголовное дело.