Прокуратура обнаружила в Карелии массовое скопление канцерогенных отходов РЖД

Карельская транспортная прокуратура привлекла к ответственности руководство структурного подразделения РЖД в Сортавале за складирование шпал с нарушениями природоохранного законодательства.

Как пояснили в прокуратуре, железнодорожники складировали в неположенном месте 100 старых деревянных шпал с креозотовой пропиткой — это опасное канцерогенное вещество.

По результатам проверки были возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

Должному лицу предъявлен штраф в размере 10 тыс. рублей, юридическому лицу — 100 тыс. рублей.