Прокуратура проверила жалобы на незаконное взимание платы с туристов за проход на гору Сампо

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская ответила на жалобы населения о незаконном взимании платы за подъем туристов на гору Сампо.

Эту тему она затрону на сегодняшнем совещании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

Свидская рассказала о результатах проверок, проводившихся по обращениям граждан, которые жаловались, что популярная среди туристов гора Сампо завалена мусором, ведущая на вершину лестница сломана, а с посетителей незаконно взимают плату.

"Вопрос, что там взимается незаконно плата за проход на гору Сампо, при проверке прокуратурой не был установлен", - сообщила министр.

На совещании обсуждался вопрос о привлечении инвестора, которые возьмет на себя благоустройство инфраструктуры горы Сампо и получит право взимать плату с туристов.

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