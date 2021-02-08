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Прокуратура проверила жалобы на незаконное взимание платы с туристов за проход на гору Сампо

Новости. Общество
14:41, 09 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская ответила на жалобы населения о незаконном взимании платы за подъем туристов на гору Сампо.

Эту тему она затрону на сегодняшнем совещании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

Свидская рассказала о результатах проверок, проводившихся по обращениям граждан, которые жаловались, что популярная среди туристов гора Сампо завалена мусором, ведущая на вершину лестница сломана, а с посетителей незаконно взимают плату.

"Вопрос, что там взимается незаконно плата за проход на гору Сампо, при проверке прокуратурой не был установлен", - сообщила министр.

На совещании обсуждался вопрос о привлечении инвестора, которые возьмет на себя благоустройство инфраструктуры горы Сампо и получит право взимать плату с туристов.

Что преложил глава Карелии Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-02-09 16:35:44
Совсем пофиг.
Сеня
2021-02-09 15:15:46
Хм. прокуратура как обычно не при делах . ворон ворону глаз не выклюет . С навальным то и то справится не могут .
театральный критик
2021-02-09 15:10:44
Чего там смотреть то с этой горы. Кусок Кончезера, не более того. Если лохов масквичей на бабки разводят, так это глубоко пофиг.
Горожанин
2021-02-09 14:59:51
Бендер продавал "вид на провал". Не загадят и лестницы не надо.
Гость
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