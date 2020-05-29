Прокуратура санкционировала арест имущества завода "Карелия ДСП"

Руководство АО "Карелия ДСП" вывезло бухгалтерскую документацию , сообщили в прокуратуре республики.

По данным пресс-службы надзорного органа, прокуратура Медвежьегорского района на основании размещенной информации в сети и поступивших обращений граждан провела проверку соблюдения трудовых прав работников АО "Карелия ДСП". Установлено, что у предприятия имеется просроченная задолженность по зарплате и иным выплатам. При этом его руководством из организации вывезена бухгалтерская документация.

"Кроме того, ввиду выявления налоговым органом наличия задолженности по уплате налогов и сборов, а также действий по отчуждению имущества АО "Карелия ДСП" 28.05.2020 прокурором Медвежьегорского района санкционировано наложение ареста на имущество предприятия", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время руководством организации приняты меры по выплате задолженности по заработной плате, окончательное погашение которой планируется до 1 июня.

Ранее депутат сообщила о давлении руководства "Карелия ДСП" на оставшихся без денег работников.