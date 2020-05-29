890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске устроили крестный ход во время карантина (ФОТО) 8
Сегодня 06:40
Из горящего дома в Петрозаводске эвакуировали 12 человек
Сегодня 11:57
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки 15
Сегодня 09:37
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус" 1
Сегодня 12:00
Чиновников в Карелии наградили почетными знаками 2
Сегодня 08:20

Прокуратура санкционировала арест имущества завода "Карелия ДСП"

Новости. Экономика
19:26, 29 Мая 2020
фото: wiki-karelia.ru
Загрузка...

Руководство АО "Карелия ДСП" вывезло бухгалтерскую документацию , сообщили в прокуратуре республики.

По данным пресс-службы надзорного органа, прокуратура Медвежьегорского района на основании размещенной информации в сети и поступивших обращений граждан провела проверку соблюдения трудовых прав работников АО "Карелия ДСП". Установлено, что у предприятия имеется просроченная задолженность по зарплате и иным выплатам. При этом его руководством из организации вывезена бухгалтерская документация.

"Кроме того, ввиду выявления налоговым органом наличия задолженности по уплате налогов и сборов, а также действий по отчуждению имущества АО "Карелия ДСП" 28.05.2020 прокурором Медвежьегорского района санкционировано наложение ареста на имущество предприятия", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время руководством организации приняты меры по выплате задолженности по заработной плате, окончательное погашение которой планируется до 1 июня.

Ранее депутат сообщила о давлении руководства "Карелия ДСП" на оставшихся без денег работников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
Сегодня 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»