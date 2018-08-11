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Новости. Общество
21:20, 11 Августа 2018
фото: GettyImages

Прокуратура США проверит обвинения Стивена Сигала в изнасиловании

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Прокуратура Лос-Анджелеса официально начала расследование дела о домогательствах со стороны Стивена Сигала.

31 июля 66-летний актер получил должность представителя МИД России по гуманитарным связям России и США. Он будет курировать проекты в области культуры, искусства, наукиобразования и спорта между странами.

Возможно, актеру придется отказаться от этой должности. Прокуратура Лос-Анджелеса официально начала расследование дела о домогательствах со стороны Стивена Сигала, сообщает сайт Cosmo.ru.

Напомним, в начале года актриса Реджина Саймонс обвинила актера в изнасиловании. По словам Реджины, он позвал 18-летнюю девушку на вечеринку, но когда она приехаланикого кроме Сигала в доме не оказалось. Он запер дверь и изнасиловал ее.

Сигала и раньше обвиняли в харассменте. Актриса Порши де Росси рассказывала, что на прослушивании он делал ей непристойные предложения, а бывшая модель Playboy Дженни Маккарти заявляла об этом еще в 1998 году.

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