Прокуратура США проверит обвинения Стивена Сигала в изнасиловании

Прокуратура Лос-Анджелеса официально начала расследование дела о домогательствах со стороны Стивена Сигала.

31 июля 66-летний актер получил должность представителя МИД России по гуманитарным связям России и США. Он будет курировать проекты в области культуры, искусства, науки, образования и спорта между странами.

Возможно, актеру придется отказаться от этой должности. Прокуратура Лос-Анджелеса официально начала расследование дела о домогательствах со стороны Стивена Сигала, сообщает сайт Cosmo.ru.

Напомним, в начале года актриса Реджина Саймонс обвинила актера в изнасиловании. По словам Реджины, он позвал 18-летнюю девушку на вечеринку, но когда она приехала, никого кроме Сигала в доме не оказалось. Он запер дверь и изнасиловал ее.

Сигала и раньше обвиняли в харассменте. Актриса Порши де Росси рассказывала, что на прослушивании он делал ей непристойные предложения, а бывшая модель Playboy Дженни Маккарти заявляла об этом еще в 1998 году.