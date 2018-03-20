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Новости. Общество
12:12, 20 Марта 2018
фото: Анна Артемьева

Прокуратура требует посадить Дмитриева на 9 лет

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В городском суде Петрозаводска начались прения по делу руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии.

Как рассказал журналистам адвокат Виктор Ануфриев, во вторник прокуратура потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2018-03-20 12:55:27
Майк, по-моему, все это началось после того, как Дмитриев обнаружил новое захоронение жертв репрессий.
однозначно
2018-03-20 12:45:45
Не было смысла после сизо снова бороденку отращивать. На этот раз надолго побреют.
Orava
2018-03-20 12:36:41
Путирасты вконец оборзели после цирка 18 марта.
Mike
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