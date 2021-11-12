Прокуратура в Карелии блокировала сайт, где торговали медицинскими справками

Прокуратура Суоярвского района в ходе осуществления мониторинга интернета выявила страницу с запрещенной для распространения информацией, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Сайт, который вызвал подозрение, содержал предложения по приобретению различных документов — медицинских справок, больничных листов, студенческих билетов, паспортов — без прохождения предусмотренных законом процедур.

В соответствии требованиями законодательства за распространение данной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По результатам проверки прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации и ограничении доступа в данному сайту.

Решением суда исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.