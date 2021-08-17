Прокуратура в районе Карелии наказала управляющую компанию за бездействие

В Кемском районе жильцам многоквартирного дома пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы заставить работать управляющую компанию, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Кемского района по обращению жителя Кеми провела проверку бездействия управляющей компании, в ходе которой выявила, что компания в течение длительного времени не принимает мер к поверке прибора учета тепла в многоквартирном доме, расположенном в Кеми. В связи с чем собственники многоквартирного дома вынуждены были самостоятельно заключить договор с обслуживающей организацией на поверку прибора учета тепловой энергии и оплатить услуги.

В целях устранения нарушенных прав жильцов многоквартирного дома на надлежащее содержание и обслуживание общедомового прибора учета прокуратура района внесла руководителю управляющей компании представление.

По результатам его рассмотрения управляющая компания обратилась в адрес единого расчетного центра с заявлением о перерасчете платы за техобслуживание собственникам многоквартирного дома. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.