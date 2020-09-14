Прокуратура заставила должника выплатить более двух миллионов за пользование лесом в Карелии

По требованию прокуратуры арендатор погасил задолженность за пользование лесными участками на сумму свыше 2,2 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о лесопользовании.

Было установлено, что министерство природных ресурсов и экологии Карелии заключило договоры аренды лесных участков с ООО "Корпорация Гранит" для разработки месторождения полезных ископаемых. В нарушение условий договоров и положений Лесного кодекса организация на протяжении семи месяцев не вносила плату за лесопользование, в результате чего образовалась значительная задолженность. Руководителю компании было вынесено представление.

После вмешательства прокуратуры лесопользователем были приняты меры к погашению задолженности по платежам на сумму свыше 2,2 млн рублей.