Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука 2
14.09.2020 19:19
Еще восемь человек заболели коронавирусом в Карелии
14.09.2020 09:04
В Петрозаводске начинается отопительный сезон 4
14.09.2020 16:34
В Карелии пенсионерка ушла с дачи и пропала
14.09.2020 09:38
В Мурманске будут судить банду, вовлекшую подростков из Карелии в проституцию (ВИДЕО) 2
14.09.2020 15:50

Прокуратура заставила должника выплатить более двух миллионов за пользование лесом в Карелии

Новости. Общество
08:05, 15 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

По требованию прокуратуры арендатор погасил задолженность за пользование лесными участками на сумму свыше 2,2 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о лесопользовании.

Было установлено, что министерство природных ресурсов и экологии Карелии заключило договоры аренды лесных участков с ООО "Корпорация Гранит" для разработки месторождения полезных ископаемых. В нарушение условий договоров и положений Лесного кодекса организация на протяжении семи месяцев не вносила плату за лесопользование, в результате чего образовалась значительная задолженность. Руководителю компании было вынесено представление.

После вмешательства прокуратуры лесопользователем были приняты меры к погашению задолженности по платежам на сумму свыше 2,2 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 9
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»